Россияне обстреляли Торецк – двое погибших и двое раненых, разрушения: фото

Фото: Вадим Филашкин

Из-за российских обстрелов в Торецке погибли два человека, двое получили ранения, есть разрушения и пострадавшие в других частях Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"В Торецке два человека погибли и два раненых, повреждены 17 домов, три инфраструктурных объекта и админздание. Также в общине ранен человек и повреждено админздание в Северном; повреждены 10 частных домов в Петровке. В Северске один дом разрушен и один поврежден, в Дроновке ранен человек", – написал он.

Карта: Deepstate

Торецк на карте Deepstate

В Покровском районе Кураховская община подверглась восьми обстрелам – повреждены шесть частных домов и три многоэтажки, в Селидово повреждены пять домов, в Волчьем Гродеевской общины разрушен дом, отметил Филашкин.

Карта: Deepstate

В Краматорском районе вечером 22 июня россияне ударили ракетой по Приволью Краматорской общины, обошлось без жертв; в Константиновке управляемой авиабомбой повреждено 13 домов, два хозяйственных сооружения и пять инфраструктурных объектов; окрестности Николаевской общины находятся под огнем оккупантов, сообщили в ОВА.

Карта: Deepstate

Краматорск на карте Deepstate

В общей сложности зафиксировано 19 обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области, с линии фронта было эвакуировано 95 человек, среди них семеро – дети.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска активизировали наступление на Торецк – город в Донецкой области, расположенный рядом с оккупированной с 2014 года Горловкой.

Читайте также: В Киевской области из-за падения обломков российской ракеты двое пострадавших, есть разрушения – фото