З Торецької громади за три дні евакуювали понад 700 людей – фото, відео

Евакуація з Торецька (Фото: Національна поліція)

За три дні з Торецької громади в Донецькій області було евакуйовано 711 мешканців, з них 20 дітей. Про це повідомила Національна поліція.

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За інформацією правоохоронців, людей евакуюють поліціянти спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Донецькою обласною військовою адміністрацією й місцевою владою. Працюють понад 20 спільних груп.

У Нацполіції зазначили, що в Торецьку залишається близько 5000 мешканців, загалом у громаді – 10 000 людей. Наразі багато з них прагнуть евакуюватись.

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

22 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська активізували наступ на Торецьк.

23 червня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин розповів, що на Торецькому напрямку відкрилися активні бойові дії, росіяни застосовують авіацію для ударів КАБами.

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