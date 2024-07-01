З Торецької громади за три дні евакуювали понад 700 людей – фото, відео
За три дні з Торецької громади в Донецькій області було евакуйовано 711 мешканців, з них 20 дітей. Про це повідомила Національна поліція.
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За інформацією правоохоронців, людей евакуюють поліціянти спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Донецькою обласною військовою адміністрацією й місцевою владою. Працюють понад 20 спільних груп.
У Нацполіції зазначили, що в Торецьку залишається близько 5000 мешканців, загалом у громаді – 10 000 людей. Наразі багато з них прагнуть евакуюватись.
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