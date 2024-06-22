Росія активізувала наступ на Торецьк
Російські війська активізували наступ на Торецьк – місто у Донецькій області, розташоване поруч з окупованою з 2014 року Горлівкою. Про це повідомив Генеральний штаб у денному зведенні в суботу.
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"Ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація агресора завдає ударів КАБами [керованими авіаційними бомбами]. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три – продовжуються", – йдеться у зведенні.
Торецьк знаходиться на єдиній ділянці фронту, яка залишалася практично без змін ще з часів Антитерористичної операції. До повномасштабної війни там проживало приблизно 30 000 людей, десь як у Авдіївці.
Також росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону на Покровському напрямку південніше Торецька. Там під ударом перебувають позиції біля Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.
- У травні Росія почала наступ на Харківському напрямку, але його вдалося зупинити. Росіяни загрузли у міських боях в Вовчанську.
- 18 червня ворог посилив активність в районі Борової Харківської області, але там його теж вдалося призупинити, сказав у неділю в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.