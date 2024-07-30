Росія вдруге після масштабної атаки минулого тижня кинула на Курахівський напрямок 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону воїнів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Десантники заявили, що масований російський штурм "знову зазнав фіаско".

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У бригаді повідомили, що окупанти упродовж одного дня пустили в дію 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі.

У процесі бою десантники уразили 12 бойових броньованих машин, вісім російських танків, дев’ять мотобайків і багі. Втрати окупантів становили 36 вбитими та 32 пораненими.

"Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою, – ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь у "сво", – заявили десантники.

На початку липня у 79 бригаді пояснювали, що росіяни активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Проте оператори БпЛА "успішно знищують цих шалених гонщиків".

24 липня 79 бригада показала відео, як росіяни пішли в наступ одним із найбільших штурмів війни. Окупанти в результаті тікали в посадки. За підсумками бою, ЗСУ підбили шість танків і сім ББМ з піхотою, спалили 12 мотобайків. Втрати росіян становили 40 вбитими та 37 пораненими.

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