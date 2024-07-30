Росія пішла проти ДШВ новим масованим штурмом із десятками танків, БМП і мотоциклів – відео
Росія вдруге після масштабної атаки минулого тижня кинула на Курахівський напрямок 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону воїнів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Десантники заявили, що масований російський штурм "знову зазнав фіаско".
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
У бригаді повідомили, що окупанти упродовж одного дня пустили в дію 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі.
У процесі бою десантники уразили 12 бойових броньованих машин, вісім російських танків, дев’ять мотобайків і багі. Втрати окупантів становили 36 вбитими та 32 пораненими.
"Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою, – ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь у "сво", – заявили десантники.
- На початку липня у 79 бригаді пояснювали, що росіяни активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Проте оператори БпЛА "успішно знищують цих шалених гонщиків".
- 24 липня 79 бригада показала відео, як росіяни пішли в наступ одним із найбільших штурмів війни. Окупанти в результаті тікали в посадки. За підсумками бою, ЗСУ підбили шість танків і сім ББМ з піхотою, спалили 12 мотобайків. Втрати росіян становили 40 вбитими та 37 пораненими.
Дивіться також: Росіяни намагалися на мотоциклах увірватись на позиції десантників і згоріли – відео