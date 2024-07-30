РФ пошла против ДШВ новым массированным штурмом с десятками танков, БМП, мотоциклов: видео
Россия во второй раз после масштабной атаки на прошлой неделе бросила на Кураховское направление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Десантники заявили, что массированный российский штурм "опять потерпел фиаско".
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В бригаде сообщили, что оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один баги.
В ходе боя десантники поразили 12 боевых бронированных машин, восемь российских танков, девять мотобайков и баги. Потери оккупантов составили 36 убитыми и 32 ранеными.
"Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, которые почувствовали ярость Таврических десантников и в панике бросаются ползти с поля боя, – вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво"," – заявили десантники.
- В начале июля в 79 бригаде объясняли, что россияне активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Однако операторы БпЛА "успешно уничтожают этих безумных гонщиков".
- 24 июля 79 бригада показала видео, как россияне пошли в наступление одним из наибольших штурмов войны. Оккупанты в результате бежали в посадки. По итогам боя ВСУ подбили шесть танков и семь ББМ с пехотой, сожгли 12 мотобайков. Потери россиян составили 40 убитых и 37 раненых.
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