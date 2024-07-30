Россия во второй раз после масштабной атаки на прошлой неделе бросила на Кураховское направление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Десантники заявили, что массированный российский штурм "опять потерпел фиаско".

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В бригаде сообщили, что оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один баги.

В ходе боя десантники поразили 12 боевых бронированных машин, восемь российских танков, девять мотобайков и баги. Потери оккупантов составили 36 убитыми и 32 ранеными.

"Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, которые почувствовали ярость Таврических десантников и в панике бросаются ползти с поля боя, – вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "сво"," – заявили десантники.

В начале июля в 79 бригаде объясняли, что россияне активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Однако операторы БпЛА "успешно уничтожают этих безумных гонщиков".

24 июля 79 бригада показала видео, как россияне пошли в наступление одним из наибольших штурмов войны. Оккупанты в результате бежали в посадки. По итогам боя ВСУ подбили шесть танков и семь ББМ с пехотой, сожгли 12 мотобайков. Потери россиян составили 40 убитых и 37 раненых.

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