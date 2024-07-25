Украинские десантники отбили на Кураховском направлении один из самых больших штурмов россиян за войну. Видео опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

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Бойцы сообщили, что армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор". Атаковали россияне и на 12 мотоциклах.

Десантники рассказали, что вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете, штурм начался сразу с нескольких направлений. Украинские аэроразведчики обнаружили российскую технику еще далеко на подступах – и по боевым порядкам оккупантов сразу начала работать артиллерия.

Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать операторы ударных дронов, а затем вступили в бой противотанкисты. Также немало техники подорвалось на расставленных саперами минах.

По итогам боя, десантники подбили шесть танков и семь ББМ с пехотой, а также сожгли все 12 мотобайков. Потери россиян составили 40 убитыми и 37 ранеными.

"После подбития первых танков и бронемашин остальная техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшуюся по посадкам пехоту добивали сбросами наши пилоты", – добавили в 79 бригаде.

В начале июля в 79 бригаде объясняли, что россияне активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Однако операторы БпЛА "успешно уничтожают этих безумных гонщиков".

По словам Сырского, общая численность войск РФ в Украине сейчас составляет 520 000 оккупантов.

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