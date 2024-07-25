Украинские десантники отбили на Кураховском направлении один из самых больших штурмов россиян за войну. Видео опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

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Бойцы сообщили, что армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор". Атаковали россияне и на 12 мотоциклах.

Десантники рассказали, что вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете, штурм начался сразу с нескольких направлений. Украинские аэроразведчики обнаружили российскую технику еще далеко на подступах – и по боевым порядкам оккупантов сразу начала работать артиллерия.

Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать операторы ударных дронов, а затем вступили в бой противотанкисты. Также немало техники подорвалось на расставленных саперами минах.

По итогам боя, десантники подбили шесть танков и семь ББМ с пехотой, а также сожгли все 12 мотобайков. Потери россиян составили 40 убитыми и 37 ранеными.

"После подбития первых танков и бронемашин остальная техника бросилась бежать с поля боя. Разбежавшуюся по посадкам пехоту добивали сбросами наши пилоты", – добавили в 79 бригаде.

  • В начале июля в 79 бригаде объясняли, что россияне активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Однако операторы БпЛА "успешно уничтожают этих безумных гонщиков".
  • По словам Сырского, общая численность войск РФ в Украине сейчас составляет 520 000 оккупантов.

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