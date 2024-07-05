Россияне пытаются проскочить на позиции ДШВ на китайских мотоциклах: ВСУ объяснили, почему
На Кураховском направлении россияне в последние месяцы активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады Орест Дрималовский.
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Отвечая на вопрос, наблюдаются ли в полосе ответственности 79-й бригады случаи штурмов РФ на мотоциклах, Дрималовский сказал, что это "очень частая картина" на протяжении последних нескольких месяцев.
"Россияне постоянно пытаются вносить какой-то креатив в ведение боевых действий, но часто он имеет такую несуразную форму. Да, россияне атакуют на кроссовых мотоциклах китайского производства, на скорости пытаются проскочить к нашим позициям", – сказал он.
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Представитель 79-й бригады отметил, что таким образом россияне пытаются избежать встречи с украинскими операторами дронов, так как для попадания по такой маленькой и быстрой цели оператор БпЛА должен иметь хороший уровень подготовки.
Впрочем, по его словам, перед включением в эфир ему показали видео, как операторы дронов "успешно уничтожают этих безумных гонщиков" и как горят их мотоциклы.
Он заверил, что если кому-то из россиян все же удается проскочить на мотоцикле, то в результате его все равно останавливает украинская пехота – если дроном это сделать сложно, то "от пулемета убежать почти нереально".
- В мае в 79-й бригаде показали видео, как россияне пытались на мотоциклах ворваться на позиции десантников и сгорели.
- 26 июня в 79-й бригаде сообщали, что до сих пор держат позиции в Парасковеевке, которую Минобороны РФ "взяло" еще в начале месяца.
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