Росіяни намагаються проскочити на позиції ДШВ на китайських мотоциклах: у ЗСУ пояснили, чому

Таку тактику окупантів у ДШВ пояснюють спробою армії РФ оминути українські дрони, адже доволі складно влучити по такій маленькій і швидкій цілі

Ілюстративне фото - 79 бригада ЗСУ

На Курахівському напрямку росіяни протягом останніх місяців активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

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Відповідаючи на запитання, чи спостерігаються у смузі відповідальності 79-ї бригади випадки штурмів РФ на мотоциклах, Дрималовський сказав, що це "дуже часта картина" впродовж останніх кількох місяців.

"Росіяни постійно намагаються вносити якийсь креатив у ведення бойових дій, але часто він має таку недолугу форму. Так, росіяни атакують на кросових мотоциклах китайського виробництва, на швидкості намагаються проскочити до наших позицій", – сказав він.

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Представник 79-ї бригади зазначив, що таким чином росіяни намагаються уникнути зустрічі з українськими операторами дронів, адже для вполювання такої маленької й швидкої цілі оператор БпЛА повинен мати гарний рівень підготовки.

Утім, за його словами, перед включенням в ефір йому показали відео, як оператори дронів "успішно знищують цих шалених гонщиків" і як горять їхні мотоцикли.

Він запевнив, що якщо комусь із росіян все ж удається проскочити на мотоциклі, то його в результаті все одно зупиняє українська піхота – якщо дроном це зробити доволі складно, то "від кулемета втекти майже нереально".

У травні у 79-й бригаді показали відео, як росіяни намагались на мотоциклах увірватись на позиції десантників і згоріли.

26 червня у 79-й бригаді повідомляли, що досі тримають позиції в Парасковіївці, яку Міноборони РФ "взяло" ще на початку місяця.

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