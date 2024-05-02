ОСУВ "Хортиця": Околиці Часового Яру усіяні російськими багі, гольф-карами і мотоциклами

Назар Волошин розповів, що сьогодні немає нічого нового в тому, що окупанти використовують електротехніку на полі бою

Фото: Sлavko Sлavkoviч/Х

Російські окупаційні війська під час штурмів українських позицій регулярно використовують мобільний незахищений транспорт: багі, гольф-кари й мотоцикли, розповів у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, усі околиці Часового Яру усіяні залишками цієї техніки.

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Волошин зазначив, що сьогодні окупанти проводять штурми маленькими групами, використовуючи гольф-кари, квадроцикли й кросові мотоцикли. За його словами, ворог використовує "все, що мобільне".

"Більшість із них залишаються на полі бою разом із їхнім брухтом. Залишками цієї автомобільної техніки, наприклад, усіяні всі околиці Часового Яру", – розповів він.

На початку березня речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив, що окупанти змушені використовувати багі, гольф-кари та квадроцикли на полі бою, тому що намагаються оминути мінні поля і тому що Сили оборони активно знищують військову техніку армії РФ.

У листопаді 2023 року Шойгу презентував Путіну "нову військову техніку", зокрема мотовсюдиходи UTV DesertCross 1000-3, які, як заявили у Міноборони РФ, нібито призначені і для розвідувальних дій, і рейдових операцій. Насправді ж цей китайський мотовсюдихід призначений для мисливців, фермерів та працівників лісового господарства. Дивіться відео проваленої спроби штурму росіян на китайських "гольф-карах" на Лиманському напрямку.

Також російські окупанти активно використовують квадроцикли на полі бою, про їхню появу в армії РФ стало відомо ще торік.

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