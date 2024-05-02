ОСГВ "Хортица": Окраины Часового Яра усеяны российскими баги, гольф-карами и мотоциклами

Назар Волошин рассказал, что сегодня нет ничего нового в том, что оккупанты используют электротехнику на поле боя

Фото: Sлavko Sлavkoviч/Х

Российские оккупационные войска при штурмах украинских позиций регулярно используют электротранспорт: баги, гольф-кары и мотоциклы, рассказал в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, все окрестности Часового Яра усеяны остатками этой техники.

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Волошин отметил, что сегодня оккупанты проводят штурмы маленькими группами, используя гольф-кары, квадроциклы и кроссовые мотоциклы.

По его словам, гольф-кары и электромобили на поле боя появились у россиян еще осенью 2023 года, тогда преимущественно для логистических перевозок. Однако к концу апреля штурмы с участием не только гольф-каров, но и электромобилей стали привычным явлением.

"Большинство из них остаются на поле боя вместе с их металлоломом. Остатками этой автомобильной техники, например, усеяны все окрестности Часового Яра", – рассказал он.

В начале марта спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой пояснил, что оккупанты вынуждены использовать баги, гольф-кары и квадроциклы на поле боя, потому что пытаются обойти минные поля и потому что Силы обороны активно уничтожают военную технику армии РФ.

В ноябре 2023 года Шойгу презентовал Путину "новую военную технику", в том числе мотовездеходы UTV DesertCross 1000-3, которые, как заявили в Минобороны РФ, якобы предназначены и для разведывательных действий, и рейдовых операций. На самом же деле этот китайский мотовездеход предназначен для охотников, фермеров и работников лесного хозяйства. Смотрите видео проваленной попытки штурма россиян на китайских "гольф-карах" на Лиманском направлении.

Также российские оккупанты активно используют квадроциклы на поле боя, об их появлении в армии РФ стало известно еще в прошлом году.

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