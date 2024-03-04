Россияне пошли в атаку на китайских "гольф-карах", которыми Шойгу хвастался Путину – видео
На Лиманском направлении российские оккупанты используют во время атак не только живую силу и бронетехнику, но и китайские "гольф-кары". Об этом сообщила пресс-служба 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и показала видео отражения очередного штурма.
Военные сообщили, что на днях 60 ОМБр отразила масштабную атаку врага на Лиманском направлении, которая осуществлялась в три волны.
"Россияне задействовали танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары" Шойгу, которые он выдавал Путину за новейшую разработку своего оборонпрома", – сказано в сообщении.
В 60 ОМБр добавили, что "все, что не успело сбежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле".
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В ноябре 2023-го Шойгу презентовал Путину "новую военную технику", в частности мотовездеходы UTV DesertCross 1000-3, которые, как утверждают в оборонном ведомстве РФ, якобы предназначены и для разведывательных действий, и рейдовых операций. На самом же деле этот китайский мотовездеход предназначен для охотников, фермеров и работников лесного хозяйства.
Песков: "В Ростове-на-Дону Путин ознакомился с новыми образцами военной техники".— IanMatveev (@ian_matveev) November 10, 2023
Гольф-кары для российской армии! pic.twitter.com/3iY0mhlb0w
- 2 марта спикер ВСУ Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении фронта сейчас можно наблюдать определенные изменения – россияне начали сосредотачивать силы в основном возле Тернов, уменьшив интенсивность наступлений вблизи Синьковки.
- 4 марта Евлаш отметил, что в районе Ивановского идут жестокие бои, ВСУ пытаются удержать эти рубежи, однако враг подбрасывает туда значительные резервы.
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