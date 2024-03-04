Йдуть важкі бої в Іванівському, ЗСУ готуються до оборони Часового Яру: деталі від ОСУВ "Хортиця"

За даними речника ОСУВ "Хортиця" Євлаша, у районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

Наразі в межах Іванівського йдуть жорстокі бої, Збройні Сили України намагаються утримати ці рубежі, проте ворог підкидає туди значні резерви. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, наразі українські військові готуються захищати Часів Яр. Про це він заявив у коментарі для LIGA.net.

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"Ми підтверджуємо те, що зараз в межах населеного пункту Іванівське йдуть жорсткі бої, ворог намагається продавити нашу оборону", – розповів Євлаш.

Він наголосив, що українські військові намагаються утримати ці рубежі завдаючи противнику максимальних втрат, проте ворог підкидує туди значні резерви, застосовує артилерію, штурмові групи, а також значні сили з безпілотних літальних апаратів.

"Наразі йдуть важкі бої", – підсумував він.

У районі Часового Яру ворог намагається просунутися з різних флангів, зокрема, й атакуючи "в лоб" позиції ЗСУ.

Довкола населеного пункту зведені оборонні споруди, найбільш загрозливі місця заміновано.

"Наразі проводиться постійна робота по доукріпленню та дооснащенню рубежів. Готуємось обороняти Часів Яр", – наголосив він.

Часів Яр, за його словами, також є під постійними ударами противника, зокрема під мінометними обстрілами, дронами, авіацією, автоматичними станковими гранатометами.

Мапа: Deepstate

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна ціль окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Російська армія впродовж 22 лютого зробила спробу наступу на лінії "Часів Яр – Хромове – Бахмут", однак відступила через втрату великої кількості броньованої техніки.

У коментарі для LIGA.net начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" заявив, що на Бахмутському напрямку ворог зосереджує основні зусилля в районі села Іванівське для того, щоб розвинути наступ на Часів Яр.

начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" заявив, що на Бахмутському напрямку ворог зосереджує основні зусилля в районі села Іванівське для того, щоб розвинути наступ на Часів Яр. 3 березня Євлаш повідомляв, що російські окупаційні війська активно наступають на Іванівське на Бахмутському напрямку, вже у межах міста тривають жорстокі бої.

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