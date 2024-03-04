Тяжелые бои в Ивановском, ВСУ готовятся к обороне Часового Яра: детали от ОСУВ "Хортица"

По данным представителя ОСУВ "Хортица" Евлаша, в районе Часового Яра враг пытается продвинуться с разных флангов

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

Сейчас в пределах Ивановского идут жестокие бои, Вооруженные Силы Украины пытаются удержать эти рубежи, однако враг подбрасывает туда значительные резервы. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, сейчас украинские военные готовятся защищать Часов Яр. Об этом он заявил в комментарии LIGA.net.

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"Мы подтверждаем то, что сейчас в пределах населенного пункта Ивановское идут жесткие бои, враг пытается продавить нашу оборону", – рассказал Евлаш.

Он отметил, что украинские военные пытаются удержать эти рубежи нанося противнику максимальные потери, однако враг подбрасывает туда значительные резервы, применяет артиллерию, штурмовые группы, а также значительные силы из беспилотных летательных аппаратов.

"Сейчас идут тяжелые бои", – подытожил он.

В районе Часового Яра враг пытается продвинуться с разных флангов, в том числе, и атакуя "в лоб" позиции ВСУ.

Вокруг населенного пункта возведены оборонительные сооружения, наиболее угрожающие места заминированы.

"Сейчас проводится постоянная работа по доукреплению и дооснащению рубежей. Готовимся оборонять Часов Яр", – подчеркнул он.

Часов Яр, по его словам, также находится под постоянными ударами противника, в том числе под минометными обстрелами, дронами, авиацией, автоматическими станковыми гранатометами.

Карта: Deepstate

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.

Российская армия на протяжении 22 февраля предприняла попытку наступления на линии "Часовой Яр – Хромово – Бахмут", однако отступила из-за потери большого количества бронированной техники.

В комментарии для LIGA.net начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" заявил, что на Бахмутском направлении враг сосредотачивает основные усилия в районе села Ивановское для того, чтобы развить наступление на Часов Яр.

начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" заявил, что на Бахмутском направлении враг сосредотачивает основные усилия в районе села Ивановское для того, чтобы развить наступление на Часов Яр. 3 марта Евлаш сообщал, что российские оккупационные войска активно наступают на Ивановское на Бахмутском направлении, внутри города идут жестокие бои.

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