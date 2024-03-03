Росія наступає на Іванівське поблизу Бахмута, у межах міста тривають жорсткі бої – ЗСУ

Крім того, росіяни намагаються атакувати в населеному пункті Богданівка північніше Часового Яру, але безуспішно

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська активно наступають на Іванівське на Бахмутському напрямку, вже у межах міста тривають жорстокі бої. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів", – сказав він.

За словами Євлаша, росіяни також намагаються атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

Він додав, що захопити Часів Яр у росіян поки що не виходить.

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.

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