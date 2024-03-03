Россия наступает на Ивановское у Бахмута, в черте города продолжаются жестокие бои – ВСУ

Кроме того, россияне пытаются атаковать в населенном пункте Богдановка севернее Часового Яра, но безуспешно

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска активно наступают на Ивановское на Бахмутском направлении, уже в черте города продолжаются жестокие бои. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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"В настоящее время на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в черте города. Наши военные героически сопротивляются и пытаются отбросить противника из занятых рубежей", – сказал он.

По словам Евлаша, россияне также пытаются атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и армейский боевой резерв.

Он добавил, что захватить Часов Яр у россиян пока не получается.

4 января 2024 года представитель Сухопутных войск сообщил, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что кафиры пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра.

Также 22 февраля Евлаш сообщал, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж на реке Северский Донец.

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