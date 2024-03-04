Росіяни пішли в атаку на китайських "гольф-карах", якими Шойгу хвалився Путіну – відео

На Лиманському напрямку російські окупанти використовують під час атак не тільки живу силу і бронетехніку, а і китайські "гольф-кари". Про це повідомила пресслужба 60 окремої механізованої Інгулецької бригади і показала відео відбиття чергового штурму.

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Військові повідомили, що днями 60 ОМБр відбила масштабну атаку ворога на Лиманському напрямку, яка здійснювалася у три хвилі.

"Росіяни задіяли танки, БМП, живу силу та навіть китайські "гольф-кари" Шойгу, які він видавав Путіну за новітню розробку свого оборонпрому", – йдеться в повідомленні.

У 60 ОМБр додали, що "все, що не встигло втекти, тепер металобрухтом лежить на нашій землі".

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У листопаді 2023-го Шойгу презентував Путіну "нову військову техніку", зокрема мотовсюдиходи UTV DesertCross 1000-3, які, як стверджують у оборонному відомстві РФ, нібито призначені і для розвідувальних дій, і рейдових операцій. Насправді ж цей китайський мотовсюдихід призначений для мисливців, фермерів та працівників лісового господарства.

Скриншот з відео

Песков: "В Ростове-на-Дону Путин ознакомился с новыми образцами военной техники".



Гольф-кары для российской армии! pic.twitter.com/3iY0mhlb0w — IanMatveev (@ian_matveev) November 10, 2023

2 березня речник ЗСУ Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку фронту наразі можна спостерігати певні зміни – росіяни почали зосереджувати сили здебільшого поблизу Тернів, натомість зменшивши інтенсивність наступів поблизу Синьківки.

4 березня Євлаш зазначив, що в межах Іванівського йдуть жорстокі бої, ЗСУ намагаються утримати ці рубежі, проте ворог підкидає туди значні резерви.

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