Зміни на східному фронті. Росія перекидає основні сили з-під Синьківки до Тернів

Вихід на рубіж в районі Тернів, Ямполівки та річки Чорний Жеребець наразі є для окупантів "найближчим пріоритетним завданням", кажуть у ЗСУ

Ілля Євлаш (Скриншот з відео)

На Лимано-Куп’янському напрямку фронту наразі можна спостерігати певні зміни – росіяни почали зосереджувати сили здебільшого поблизу Тернів, натомість зменшивши інтенсивність наступів поблизу Синьківки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Він зазначив, що в районі Синьківки стало менше спроб РФ наступати – наразі окупанти там облаштовують свої позиції, рубежі оборони, вибудовують підрозділи і штурмові роти. Армія РФ почала перекидати основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів.

Як зазначив Євлаш, росіяни намагаються розвивати наступ у районі Тернів, а також поблизу Ямполівки та річки Чорний Жеребець. Вихід на цей рубіж наразі є для окупантів "найближчим пріоритетним завданням".

Синьківка і Терни на карті DeepState

1 березня Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп'янському напрямку є дві найбільш гарячі точки, де точаться бойові дії: поблизу Синьківки, за яку ведуться "жорсткі бої", та Терни біля річки Чорний Жеребець – на Торському виступі.

Протягом 2 березня Сили оборони на Лиманському напрямку відбили сім атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

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