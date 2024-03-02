Изменения на восточном фронте. РФ перебрасывает основные силы из-под Синьковки к Тернам

Выход на рубеж в районе Тернов, Ямполевки и реки Черный Жеребец является для оккупантов "ближайшей приоритетной задачей", говорят в ВСУ

Илья Евлаш (Скриншот по видео)

На Лимано-Купянском направлении фронта сейчас можно наблюдать определенные изменения – россияне начали сосредотачивать силы в основном в районе Тернов, уменьшив интенсивность наступлений вблизи Синьковки. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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Он отметил, что в районе Синьковки стало меньше попыток РФ наступать – оккупанты там обустраивают свои позиции, рубежи обороны, выстраивают подразделения и штурмовые роты. Армия РФ начала перебрасывать основные подразделения с направления Синковки к Тернам.

Как отметил Евлаш, россияне пытаются развивать наступление в районе Тернов, а также вблизи Ямполевки и реки Черный Жеребец. Выход на этот рубеж является для оккупантов "ближайшей приоритетной задачей".

Синьковка и Терны на карте DeepState

1 марта Евлаш сообщал, что на Лимано-Купянском направлении есть две наиболее горячие точки, где идут боевые действия: вблизи Синьковки, за которую ведутся "жесткие бои", и Терны у реки Черный Жеребец – на Торском выступе.

В течение 2 марта Силы обороны на Лиманском направлении отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

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