Росіяни переміщуються на швидкісних квадроциклах на півдні. ЗСУ: Так було ще торік

За словами Лиховія, у квадроциклів є свої мінуси: вони несуть на собі мале навантаження, це "маленька машинка, відкрита для ураження"

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не вперше використовують квадроцикли на полі бою, про їхню появу стало відомо ще торік. Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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"У нас триває така війна, яка є полігоном для застосування або нових, або старих, але вдосконалених способів ведення бойових дій <...> Ще минулого року аналітики говорили про використання квадроциклів на полі бою. Тоді переважно вони використовувалися для евакуації поранених. Тому що вони легкі, маневрені, малошумні", – сказав він.

За словами Лиховія, у квадроциклів також є свої мінуси: вони несуть на собі мале навантаження, це "маленька машинка, відкрита для ураження".

21 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Оріхівському напрямку ворог намагається пересуватися на швидкісних квадроциклах.

Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net повідомив, що російська армія давно закупила квадроцикли, але вони сумнівної якості.

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