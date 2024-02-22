Россияне передвигаются на скоростных квадроциклах на юге. ВСУ: Так было еще в прошлом году
Российские оккупанты не впервые используют квадроциклы на поле боя, об их появлении стало известно еще в прошлом году. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"У нас продолжается такая война, которая является полигоном для применения либо новых, либо старых, но усовершенствованных способов ведения боевых действий <...> Еще в прошлом году аналитики говорили об использовании квадроциклов на поле боя. Тогда преимущественно они использовались для эвакуации раненых. Поэтому что они легкие, маневренные, малошумные", – сказал он.
По словам Лиховия, у квадроциклов тоже есть свои минусы: они несут на себе малую нагрузку, это "маленькая машинка, открытая для поражения".
- 21 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Ореховском направлении враг пытается передвигаться на скоростных квадроциклах.
- Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net сообщил, что российская армия давно закупила квадроциклы, но у них сомнительного качества.
Читайте также РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал о "зачистке" Крынков – карта