Россияне передвигаются на скоростных квадроциклах на юге. ВСУ: Так было еще в прошлом году

По словам Лиховия, у квадроциклов есть свои минусы: они несут на себе малую нагрузку, это "маленькая машинка, открытая для поражения"

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не впервые используют квадроциклы на поле боя, об их появлении стало известно еще в прошлом году. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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"У нас продолжается такая война, которая является полигоном для применения либо новых, либо старых, но усовершенствованных способов ведения боевых действий <...> Еще в прошлом году аналитики говорили об использовании квадроциклов на поле боя. Тогда преимущественно они использовались для эвакуации раненых. Поэтому что они легкие, маневренные, малошумные", – сказал он.

По словам Лиховия, у квадроциклов тоже есть свои минусы: они несут на себе малую нагрузку, это "маленькая машинка, открытая для поражения".

21 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Ореховском направлении враг пытается передвигаться на скоростных квадроциклах.

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net сообщил, что российская армия давно закупила квадроциклы, но у них сомнительного качества.

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