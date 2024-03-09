"Вынуждены пересаживаться на колымаги". В ВСУ объяснили, почему россияне штурмуют на багги
Оккупанты вынуждены использовать багги, гольф-кары и квадроциклы на поле боя, потому что пытаются обойти минные поля, и потому что Силы обороны активно уничтожают военную технику армии РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Комментируя массовое использование россиянами подобной техники на поле боя, Лиховий сказал, что это говорит о том, что враг пытается обойти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Работинском направлении.
"С другой стороны, это свидетельствует о том, что мы выбиваем их бронетехнику, их танки, бронемашины, БТРы, и они вынуждены пересаживаться уже на колымаги. И мы об этом говорим – что у них колымажные мясные штурмы", – сказал Лиховий.
Он отметил, что счет подобной подбитой техники оккупантов – квадроциклов, багги, гольф-каров – уже идет на десятки.
- В ноябре 2023-го Шойгу презентовал Путину "новую военную технику", в том числе мотовездеходы UTV DesertCross 1000-3, которые, как заявили в Минобороны РФ, якобы предназначены и для разведывательных действий, и для рейдовых операций. На самом же деле этот китайский мотовездеход предназначен для охотников, фермеров и работников лесного хозяйства. Смотрите видео проваленной попытки штурма россиян на китайских "гольф-карах" на Лиманском направлении.
- Также российские оккупанты активно используют квадроциклы на поле боя, об их появлении у армии РФ стало известно еще в прошлом году.