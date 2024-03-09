"Вынуждены пересаживаться на колымаги". В ВСУ объяснили, почему россияне штурмуют на багги

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Оккупанты вынуждены использовать багги, гольф-кары и квадроциклы на поле боя, потому что пытаются обойти минные поля, и потому что Силы обороны активно уничтожают военную технику армии РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Комментируя массовое использование россиянами подобной техники на поле боя, Лиховий сказал, что это говорит о том, что враг пытается обойти минные поля, минные шлагбаумы и пройти по ним без подрыва, доставляя свой личный состав на Работинском направлении.

"С другой стороны, это свидетельствует о том, что мы выбиваем их бронетехнику, их танки, бронемашины, БТРы, и они вынуждены пересаживаться уже на колымаги. И мы об этом говорим – что у них колымажные мясные штурмы", – сказал Лиховий.

Он отметил, что счет подобной подбитой техники оккупантов – квадроциклов, багги, гольф-каров – уже идет на десятки.