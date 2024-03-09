"Змушені пересідати на колимаги". У ЗСУ пояснили, чому росіяни штурмують на багі
Окупанти змушені використовувати багі, гольф-кари і квадроцикли на полі бою, тому що намагаються оминути мінні поля, і тому що Сили оборони активно знищують військову техніку армії РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Коментуючи масове використання росіянами подібної техніки на полі бою, Лиховій сказав, що це говорить про те, що ворог намагається обійти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку.
"З іншого боку, це свідчить про те, що ми вибиваємо їхню бронетехніку, їхні танки, бронемашини, БТРи, і вони змушені пересідати вже на колимаги. І ми про це говоримо – що у них колимажні м’ясні штурми", – сказав Лиховій.
Він наголосив, що лік подібної підбитої техніки окупантів – квадроциклів, багі, гольф-карів – вже йде на десятки.
- У листопаді 2023-го Шойгу презентував Путіну "нову військову техніку", зокрема мотовсюдиходи UTV DesertCross 1000-3, які, як заявили у Міноборони РФ, нібито призначені і для розвідувальних дій, і рейдових операцій. Насправді ж цей китайський мотовсюдихід призначений для мисливців, фермерів та працівників лісового господарства. Дивіться відео проваленої спроби штурму росіян на китайських "гольф-карах" на Лиманському напрямку.
- Також російські окупанти активно використовують квадроцикли на полі бою, про їхню появу в армії РФ стало відомо ще торік.