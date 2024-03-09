"Змушені пересідати на колимаги". У ЗСУ пояснили, чому росіяни штурмують на багі

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Окупанти змушені використовувати багі, гольф-кари і квадроцикли на полі бою, тому що намагаються оминути мінні поля, і тому що Сили оборони активно знищують військову техніку армії РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Коментуючи масове використання росіянами подібної техніки на полі бою, Лиховій сказав, що це говорить про те, що ворог намагається обійти мінні поля, мінні шлагбауми і пройти по них без підриву, доставляючи свій особовий склад на Роботинському напрямку.

"З іншого боку, це свідчить про те, що ми вибиваємо їхню бронетехніку, їхні танки, бронемашини, БТРи, і вони змушені пересідати вже на колимаги. І ми про це говоримо – що у них колимажні м’ясні штурми", – сказав Лиховій.

Він наголосив, що лік подібної підбитої техніки окупантів – квадроциклів, багі, гольф-карів – вже йде на десятки.