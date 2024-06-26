У ДШВ кажуть – досі тримають позиції в Парасковіївці, яку Міноборони РФ "взяло" три тижні тому

Десантники 79-ї бригади досі виконують бойові завдання на території населеного пункту Парасковіївка, а в Міноборони РФ вчергове набрехали

Ілюстративне фото - 79 бригада

Інформація росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Парасковіївка, розташованого поміж Костянтинівкою та Новомихайлівкою Донецької області, на одному із найгарячіших відтинків фронту, не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

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У Міноборони РФ заявили про нібито окупацію росіянами Парасковіївки ще 7 червня.

Дрималовський сказав, що це абсолютно не відповідає дійсності, і у військовому відомстві РФ "традиційно брешуть".

"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у селі", – наголосив представник пресслужби бригади.

Парасковіївка на мапі DeepState

Парасковіївка на мапі DeepState