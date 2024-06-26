У ДШВ кажуть – досі тримають позиції в Парасковіївці, яку Міноборони РФ "взяло" три тижні тому
Інформація росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Парасковіївка, розташованого поміж Костянтинівкою та Новомихайлівкою Донецької області, на одному із найгарячіших відтинків фронту, не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.
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У Міноборони РФ заявили про нібито окупацію росіянами Парасковіївки ще 7 червня.
Дрималовський сказав, що це абсолютно не відповідає дійсності, і у військовому відомстві РФ "традиційно брешуть".
"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у селі", – наголосив представник пресслужби бригади.
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