ДШВ все еще держат позиции в Парасковиевке, которую Минобороны РФ "взяло" три недели назад

Десантники 79-й бригады все еще выполняют боевые задания на территории населенного пункта Парасковиевка, а в Минобороны РФ в очередной раз наврали

Иллюстративное фото - 79 бригада

Информация россиян о якобы захвате ими населенного пункта Парасковиевка, которая находится между Константиновкой и Новомихайловкой Донецкой области, на одном из самых горячих отрезков фронта, не соответствует действительности. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

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В Минобороны РФ заявили о якобы оккупации россиянами Парасковиевки еще 7 июня.

Дрималовский сказал, что это абсолютно не соответствует действительности, и в военном ведомстве РФ "традиционно врут".

"Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковиевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79-ки до сих пор находятся в селе" , – подчеркнул представитель пресс-службы бригады.

Парасковиевка на карте DeepState

Парасковиевка на карте DeepState