Силы обороны опровергли "полную оккупацию" Новоалександровки на Покровском направлении
110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко опровергла информацию о якобы полной оккупации российской армией населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении.
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Военные утверждают – первоисточником информации является ресурс DeepState, со ссылкой на него такую информацию опубликовали некоторые медиа.
"Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", – говорится в сообщении 110 ОМБр.
Военные отметили, что "значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся, полностью населенный пункт враг не контролирует". Сейчас на его улицах идут тяжелые бои.
"Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск", – говорится в посте бригады.
По информации бригады, часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под огневым контролем ВСУ. Украинские бойцы принимают необходимые меры, чтобы выбить оккупантов из села. Ситуация под контролем подразделений ВСУ, заверили в 110-й ОМБр.
- 18 июня Минобороны Великобритании распространило вывод британской разведки о том, что российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Там отметили, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.
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