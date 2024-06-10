Аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады сняли работу украинской авиации на Покровском направлении в Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба бригады.

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Военные подчеркнули, что публикуют уникальные кадры работы военной авиации только сейчас для соблюдения протокола безопасности.

Когда снималось видео, в бригаде не уточнили.

Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. В сводке Генштаба сообщалось, что на этом направлении с начала суток 10 июня произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 9 июня отмечал, что на этом направлении почти каждый день неизменно тяжелее всего по фронту, там наибольшее давление оккупанта и ежедневно – наибольшее количество боев. Только за 8 июня – более 40 атак, 9 июня – свыше 20.

9 июня издание Sky News писало, что украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России.

Украина ожидает поставок западных истребителей F-16 от партнеров. Дания и Нидерланды уже дали разрешение использовать самолеты по целям на территории РФ, а Бельгия – против.

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