Украинский военный самолет впервые атаковал цель в России – Sky News

Неназванный собеседник заявил, что миссия Военно-воздушных сил ВСУ нанесла удар по российскому командному пункту – было прямое попадание

Украинская авиация (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России. Об этом сообщило британское издание Sky News, ссылаясь на неназванного собеседника среди украинских военных.

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По словам собеседника, российский командный узел был поражен в воскресенье в районе Белгорода, находящегося недалеко от границы с северо-восточной частью Украины.

Как пишет издание, пока неясно, какой тип боеприпасов использовался во время атаки и было ли это западное оружие.

Собеседник сообщил Sky News, что миссия Военно-воздушных сил ВСУ нанесла удар по российскому командному пункту в Белгороде, и, хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание.

"Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха, направленный по цели в России", – сказал он.

На фоне усиленного российского наступления все больше стран отменяют запреты бить своим оружием по территории РФ. Среди них и США, но ракетами ATACMS вглубь России бить все же нельзя.

Советник президента США Салливан заявил, что Силы обороны уже воспользовались частичным разрешением бить американским оружием по РФ.

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