Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії – Sky News

Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту – було пряме влучання

Українська авіація (Фото: Генштаб ЗСУ)

Український військовий літак вперше вразив ціль на території Росії. Про це повідомило британське видання Sky News, посилаючись на неназваного співрозмовника серед українських військових.

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За словами співрозмовника, російський командний вузол був уражений у неділю в районі Бєлгорода, який знаходиться недалеко від кордону з північно-східною частиною України.

Як пише видання, наразі незрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки і чи була це західна зброя.

Співрозмовник повідомив Sky News, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді, і, хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучання.

"Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений із повітря, спрямований по цілі в Росії", – сказав він.

На тлі посиленого російського наступу все більше країн скасовують заборони бити своєю зброєю по території РФ. Серед них і США, але ракетами ATACMS вглиб Росії бити все ж не можна.

Радник президента США Салліван заявив, що Сили оборони вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по РФ.

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