У Байдена кажуть, що Сили оборони вже використали дозвіл бити по РФ зброєю США

За словами Саллівана, Харківський напрямок все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу

Джейк Салліван (Фото - ЕРА)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сили оборони вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по РФ, і що наступ окупантів на Харківщині наразі "застопорився". Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

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Відповідаючи на запитання, чи змінилось щось на полі бою, відтоді як Штати надали дозвіл обмежено бити по РФ своєю зброєю, Салліван сказав, що взяв за практику давати українцям самим говорити про свої воєнні операції та їх результати.

"Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд <…> Коли вони [росіяни] рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу – не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях", – зазначив Салліван.

Він наголосив, що саме тому президент США Джо Байден дав дозвіл на ураження зброєю Штатів, і "українці виконали цей дозвіл на полі бою".

"І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі агресуючим російським силам", – додав він.

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