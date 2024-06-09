У Байдена говорят, что Силы обороны уже использовали разрешение бить по РФ оружием США
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Силы обороны уже воспользовались частичным разрешением бить американским оружием по РФ, и что наступление оккупантов в Харьковской области "застопорилось". Об этом он сказал в интервью CBS.
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Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то на поле боя, с тех пор как Штаты разрешили ограниченно бить по РФ своим оружием, Салливан сказал, что взял за практику давать украинцам самим говорить о своих военных операциях и их результатах.
"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл <…> Когда они [россияне] двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла – не разрешить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", – отметил Салливан.
Он подчеркнул, что именно поэтому президент США Джо Байден дал разрешение на поражение оружием Штатов и "украинцы выполнили это разрешение на поле боя".
"И одна вещь, которую я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии и отпоре агрессирующим российским силам", – добавил он.
- Российское наступление в Харьковской области продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.
- 5 июня Сырский сказал, что у Украины есть шансы изменить ситуацию на фронте в свою пользу.
- На фоне усиленного российского наступления все большее количество стран отменяет запреты бить своим оружием по территории РФ. Среди них и США, но ракетами ATACMS вглубь России бить все же нельзя.
- 8 июня Зеленский заявил, что России не удалось реализовать харьковскую операцию.
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