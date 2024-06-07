Силы обороны ударили с HIMARS по расположению российской армии на Юге
Силы обороны ударили по расположению российских военных на юге Украины, удар HIMARS навели бойцы сил спецопераций. Соответствующее видео было опубликовано в ССО.
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Экипаж беспилотников 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск. Бойцы рассказали, что кроме живой силы противника, были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника.
"По вражеской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара российские военные понесли значительные потери", – добавили в ССО.
Немецкий канцлер Олаф Шольц 27 мая заявил, что российская оккупационная армия ежемесячно теряет на войне против Украины до 24 000 личного состава.
- 3 мая 2024 года министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что потери России в войне против Украины составляют 500 000 военных.
- По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии на 7 июня составляют около 516 080 человек.