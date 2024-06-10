Аеророзвідники 47 окремої механізованої бригади зафільмували роботу української авіації на Покровському напрямку в Донецькій області. Відео опублікувала пресслужба бригади.

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Військові наголосили, що публікують унікальні кадри роботи військової авіації лише зараз задля дотримання протоколу безпеки.

Коли саме фільмувалося відео, у бригаді не уточнили.

Покровський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. У зведенні Генштабу повідомлялось, що на цьому напрямку від початку доби 10 червня відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського було відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 9 червня зазначав, що на цьому напрямку майже щодня незмінно найважче по фронту, там найбільший тиск окупанта і щодня – найбільша кількість боїв. Лише за 8 червня – понад 40 атак, 9 червня – більш як 20.

9 червня видання Sky News писало, що український військовий літак вперше вразив ціль на території Росії.

Україна очікує на постачання західних винищувачів F-16 від партнерів. Данія і Нідерланди вже дали дозвіл використовувати літаки по цілях на території РФ, а Бельгія — проти.

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