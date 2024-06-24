Сили оборони спростували "повну окупацію" Новоолександрівки на Покровському напрямку

У 110 ОМБр стверджують – наразі на вулицях населеного пункту точаться важкі бої

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростувала інформацію про нібито повну окупацію російською армією населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.

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Військові стверджують – першоджерелом інформації є ресурс DeepState, з посиланням на нього таку інформацію опублікували деякі медіа.

"Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності", – йдеться у дописі 110 ОМБр.

Мапа: Deepstate

Військові наголосили, що "значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт ворог не контролює". Наразі на його вулицях точаться важкі бої.

"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск", – йдеться у пості бригади.

За інформацією бригади, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, є під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.

18 червня Міноборони Великої Британії поширило висновок британської розвідки про те, що російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Там зазначили, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

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