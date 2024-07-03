Головне управління розвідки Міноборони показало відео, як його бійці на фронті нищать техніку росіян.

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За даними спецслужби, воїни ГУР "Кабул 9" за добу "спопелили" понад 10 одиниць автомобільної та броньованої техніки окупантів.

"Результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою fpv-дронів триває!" – додали в ГУР.

В РФ заявили, що в ніч проти 3 червня безпілотні катери атакували місто Новоросійськ, в якому розташована військово-морська база окупантів.

У Держдепі кажуть, що якщо Росія спробує розширити фронт, то Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань.

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