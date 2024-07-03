Главное управление разведки Минобороны показало видео, как его бойцы на фронте уничтожают технику россиян.

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По данным спецслужбы, воины ГУР "Кабул 9" за сутки "испепелили" более 10 единиц автомобильной и бронированной техники оккупантов.

"Результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью fpv-дронов продолжается!" – добавили в ГУР.

В РФ заявили, что в ночь на 3 июня беспилотные катера атаковали город Новороссийск, в котором расположена военно-морская база оккупантов.

В Госдепе говорят, что если Россия попытается расширить фронт, Вашингтон позволит Украине вести огонь на большее расстояние.

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