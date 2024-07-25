Росія пішла на десантників одним із найбільших штурмів війни. І тікала в посадки – відео
Українські десантники відбили на Курахівському напрямку один із найбільших штурмів росіян за війну. Відео опублікувала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.
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Бійці повідомили, що армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на 12 мотоциклах.
Десантники розповіли, що ворожі колони висунулись для атаки на світанку, штурм почався відразу з кількох напрямків. Українські аеророзвідники виявили російську техніку ще далеко на підступах – і по бойових порядках окупантів відразу почала працювати артилерія.
Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів, а далі вступили у бій протитанкісти. Також чимало техніки підірвалось на розставлених саперами мінах.
За підсумками бою, десантники підбили шість танків та сім ББМ з піхотою, а також спалили усі 12 мотобайків. Втрати росіян становлять 40 вбитими і 37 пораненими.
"Після підбиття перших танків і бронемашин інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти", – додали у 79 бригаді.
- На початку липня у 79 бригаді пояснювали, що росіяни активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Проте оператори БпЛА "успішно знищують цих шалених гонщиків".
- За словами Сирського, загальна чисельність військ РФ в Україні наразі становить 520 000 окупантів.
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