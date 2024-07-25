Українські десантники відбили на Курахівському напрямку один із найбільших штурмів росіян за війну. Відео опублікувала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

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Бійці повідомили, що армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на 12 мотоциклах.

Десантники розповіли, що ворожі колони висунулись для атаки на світанку, штурм почався відразу з кількох напрямків. Українські аеророзвідники виявили російську техніку ще далеко на підступах – і по бойових порядках окупантів відразу почала працювати артилерія.

Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних дронів, а далі вступили у бій протитанкісти. Також чимало техніки підірвалось на розставлених саперами мінах.

За підсумками бою, десантники підбили шість танків та сім ББМ з піхотою, а також спалили усі 12 мотобайків. Втрати росіян становлять 40 вбитими і 37 пораненими.

"Після підбиття перших танків і бронемашин інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти", – додали у 79 бригаді.

На початку липня у 79 бригаді пояснювали, що росіяни активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Проте оператори БпЛА "успішно знищують цих шалених гонщиків".

За словами Сирського, загальна чисельність військ РФ в Україні наразі становить 520 000 окупантів.

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