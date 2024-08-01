Бойцы Сил спецопераций остановили прорыв российских оккупантов в один из населенных пунктов на Торецком направлении. Пресс-служба ССО опубликовала видео боев.

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Прорыв войск РФ остановили группы восьмого полка специального назначения ССО.

Торецкое направление является одним из самых сложных на фронте. В сводке Генштаба, опубликованной в 16:00 1 августа, сообщалось, что в течение суток на Торецком направлении произошло 12 штурмов в районах Северного и Нью-Йорка, где противник и сейчас атакует. Также оккупанты получили отпор возле Железного и Торецка.

Однако наибольшая активность врага – на Покровском направлении.

11 июля в ВСУ рассказали о боях за Торецк – намерением РФ является захватить населенный пункт и оттуда вести боевые действия в сторону Часова Яра, потому что вломиться туда "в лоб" оккупантам не удалось.

21 июля ВСУ сообщили, что в российских ДРГ под Часовым Яром и Торецком зафиксировали женщин.

29 июля россияне обстреляли Торецк, в результате чего погибли трое гражданских.

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