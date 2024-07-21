В российских ДРГ под Часовым Яром и Торецком зафиксировали женщин – ВСУ
У военных есть данные, что на направлениях Донецкой области в диверсионно-разведывательных группах россиян фиксируются женщины-военнослужащие. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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Речь идет о Часовоярском и Торецком направлении.
"Есть также информация через перехваченные радиообмены между оккупантами, что в ДРГ противника присутствуют женщины", – сообщил спикер.
В июне американское издание The New York Times заявило, что в конце мая РФ освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом, чтобы те воевали против Украины.
- 11 июля Волошин сообщил, что Силы обороны сейчас ведут бои за города Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, откуда оккупанты стремятся двигаться на Часов Яр.
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