В российских ДРГ под Часовым Яром и Торецком зафиксировали женщин – ВСУ

В июне NYT сообщало, что РФ вербует женщин-заключенных. ГУР говорит, что подавляющее большинство из них являются "добровольцами"

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

У военных есть данные, что на направлениях Донецкой области в диверсионно-разведывательных группах россиян фиксируются женщины-военнослужащие. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Речь идет о Часовоярском и Торецком направлении.

"Есть также информация через перехваченные радиообмены между оккупантами, что в ДРГ противника присутствуют женщины", – сообщил спикер.

Карта: Deepstate

Часовоярское и Торецкое направление на карте Deepstate (в красном прямоугольнике)

В июне американское издание The New York Times заявило, что в конце мая РФ освободила группу женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом, чтобы те воевали против Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов тогда сообщил LIGA.net , что в целом количество завербованных незначительно, а подавляющее количество заключенных россиянок, воюющих против Украины, являются "добровольцами".

11 июля Волошин сообщил, что Силы обороны сейчас ведут бои за города Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, откуда оккупанты стремятся двигаться на Часов Яр.

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