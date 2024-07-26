Сирський двічі за день доповідав Зеленському про основний напрямок російських атак

Володимир Зеленський (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський двічі за день доповідав президенту Володимиру Зеленському, зокрема про ситуацію на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському. У вечірньому відеозверненні глава держави запевнив, що буде зроблено все для посилення позицій.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зеленський розповів, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим про нові оборонні пакети для України, які готуються разом із партнерами, адже важливо, щоб Сили оборони отримували все необхідне в умовах жорстких боїв і тиску російської армії.

"Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак", – сказав президент.

Він зазначив, що із цього приводу двічі за день були доповіді Сирського.

"Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", – заявив Зеленський.

Він також відзначив воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території.

"Окупант повинен відчувати, що це – українська земля. І кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак – на землі чи в повітрі – це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність", – сказав Зеленський.

У 47 ОМБр стверджують, що ЗСУ вже не контролюють населені пункти Прогрес і Вовче на Покровському напрямку. В угрупованні військ "Хортиця" не підтверджують і не спростовують цієї інформації – кажуть, що тривають бої.

У зведенні Генштабу у другій половині дня 26 липня повідомлялось, що на Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити ЗСУ із займаних позицій.

Читайте також: "Прогрес – не наш. Вовче – не наше". Чи було оточення і що зараз на Покровському напрямку