Сирський двічі за день доповідав Зеленському про основний напрямок російських атак
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський двічі за день доповідав президенту Володимиру Зеленському, зокрема про ситуацію на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському. У вечірньому відеозверненні глава держави запевнив, що буде зроблено все для посилення позицій.
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Зеленський розповів, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим про нові оборонні пакети для України, які готуються разом із партнерами, адже важливо, щоб Сили оборони отримували все необхідне в умовах жорстких боїв і тиску російської армії.
"Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак", – сказав президент.
Він зазначив, що із цього приводу двічі за день були доповіді Сирського.
"Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", – заявив Зеленський.
Він також відзначив воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території.
"Окупант повинен відчувати, що це – українська земля. І кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак – на землі чи в повітрі – це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність", – сказав Зеленський.
- У 47 ОМБр стверджують, що ЗСУ вже не контролюють населені пункти Прогрес і Вовче на Покровському напрямку. В угрупованні військ "Хортиця" не підтверджують і не спростовують цієї інформації – кажуть, що тривають бої.
- У зведенні Генштабу у другій половині дня 26 липня повідомлялось, що на Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби витіснити ЗСУ із займаних позицій.
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