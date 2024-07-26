У 47 бригаді заявили, що Прогрес і Вовче вже "не наші". ЗСУ кажуть – бої тривають

У 47 бригаді стверджують, що це питання, зокрема, підготовки особового складу та компетентності офіцерського

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Ситуація на Покровському напрямку напружена і дуже серйозна, Сили оборони не контролюють два населених пункти, серед яких, зокрема, Прогрес, розповів LIGA.net командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин (позивний Геній). Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин цю інформацію не зміг ані підтвердити, ані спростувати.

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"Станом на зараз Прогрес не наш. Вовче не наше. Сказати, що це сталося через якийсь один фактор – не можу", – заявив він.

Ширшин зазначив, що це питання підготовки особового складу, розуміння принципів управління, компетентності офіцерського, управлінського складу, вмотивованості людей і кількості зброї.

Скриншот: Deepstate

Водночас Волошин цю інформацію не зміг ані підтвердити, ані спростувати.

"Тривають бої", – додав він.

Напередодні аналітики DeepState заявляли, що бійцям 31 окремої механізованої бригади начебто вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес.

Вони повідомляли, що декілька спостережних пунктів першого та третього батальйонів потрапили у повне оточення. Тоді, за даними аналітиків, командир бригади не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував у тому районі начебто поставив його перед фактом, що бійці будуть прориватися з боєм.

Торецький напрямок став одним із найгарячіших на лінії фронту. Мета російського військового угруповання там – якнайшвидше вийти на Костянтинівку та наблизитися до окупації всієї Донецької області.

Станом на ранок 26 липня, за даними Генштабу, на Покровському напрямку Сили оборони відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес і Калинове.

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