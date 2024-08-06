За неделю 79 отбитых штурмов под взрывы 118 КАБов: 32 ОМБр показала фото из Торецка

Только за прошлую неделю, по данным бригады, враг ударил по Торецку 1402 FPV-дронами

Торецк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады в течение недели отбили вблизи Торецка 79 вражеских штурмов, против Сил обороны 1883 раза Россия применяла артиллерию и сбросы с дронов. Об этом сообщила пресс-служба бригады, а также опубликовала фотографии, как выглядит разрушенный Россией город сейчас.

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"В пригородах Торецка идут бои. Враг обладает количественным преимуществом в живой силе и технике, но мы на своей земле и даем отпор оккупанту", – отметили в бригаде.

Торецк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

По данным военных, в течение последних семи дней Россия сбросила на город 118 управляемых авиабомб, которые разрушают многоэтажки и оставляют в многослойном асфальтовом покрытии метровые воронки.

Большинство тех, кто живет в многоэтажках, перебрались в подвалы, однако есть и такие местные, которые "стерегут свои квартиры до конца", рассказали в бригаде.

Торецк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

Силы обороны отмечают: отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не могут добраться до Торецка, ведь дороги простреливаются российской артиллерией, а также – высокая активность дронов-камикадзе.

Только за прошедшую неделю, отметили в бригаде, враг ударил по Торецку 1402 FPV-дронами.

Торецк (Фото: Telegram 32 ОМБр)

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 6 августа было известно, что за минувшие сутки на Торецком направлении, при поддержке авиации, Россия совершила 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Карта: Deepstate

11 июля в ВСУ рассказали о боях за Торецк – целью РФ является захватить населенный пункт и оттуда вести боевые действия в сторону Часова Яра, потому что вломиться туда "в лоб" оккупантам не удалось.

21 июля ВСУ сообщили, что в российских ДРГ под Часовым Яром и Торецком зафиксировали женщин.

29 июля россияне обстреляли Торецк, в результате чего погибли трое гражданских.

1 августа бойцы Сил спецопераций остановили прорыв российских оккупантов в один из населенных пунктов на Торецком направлении.

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