18 Слов'янська бригада Національної гвардії показала, який вигляд зараз має Часів Яр Донецької області, зруйнований через російську агресію. Відповідне відео опублікувала Нацгвардія.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують ущент... Кожна будівля в "Часіку", як кажуть на нього наші військові – доказ нелюдської сутності ворога. Кожне вікно – чиєсь зруйноване життя", – пише НГУ.

Відео знято з дрона. На кадрах видно понівечені житлові квартали та зруйнований Борисо-Глібський храм, що належав до УПЦ Московського патріархату.

Релігійна будівля знаходиться у мікрорайоні "Канал", який зараз контролюють окупанти.

Речник угрупування Хортиця Назар Волошин повідомляв, що утримувати цю частину міста було недоцільно, оскільки це загрожувало життю і здоров'ю захисників – їхні позиції були зруйновано. За його словами, лише під час штурму одного мікрорайону у Часовому Ярі росіяни втратили 5000 загарбників.

Микрорайон "Канал" – обведенное красным (Карта: Deepstate)

Часів Яр – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

7 серпня бійці Сил спеціальних операцій опублікували яскраві кадри знищення російської техніки у районі Часового Яру: поцілили, зокрема, по ворожому бронеавтомобілю "Тигр".

Дивіться також: "Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка й Андріївка зараз – десять фото