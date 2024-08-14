24 ОМБр: Попри наступ на Курщину, ситуація у Часовому Яру є стабільно важкою

Часів Яр (Фото: 24 ОМБр)

З початком операції українських військових на Курському напрямку ситуація у Часовому Яру не змінилася. Про це в коментарі LIGA.net повідомив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

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Він розповів, що відвідав один з батальйонів у своїй зоні відповідальності, який перебуває безпосередньо на передовій. Після запиту про зміни від початку Курської операції йому відповіли, що ситуація залишилася такою ж, як і раніше. Він зазначив, що і сусідні підрозділи відчувають подібну ситуацію.

Петричак зазначив, що окупанти не відчувають значних проблем із піхотними силами на передовій. Українські військові спостерігають постійні ротації серед російських військових, але суттєвих змін у чисельності контингенту не зафіксовано, пояснив він.

Часів Яр (Фото: 24 ОМБр)

Щодня тривають стрілецькі бої з пораненими та загиблими, вночі активність знижується через збільшення кількості нічних дронів, які ускладнюють будь-які дії на фронті, розповів Петричак. Ніч переважно тихіша, коли проводяться ротації, евакуація та постачання.

З п'ятої ранку до одинадцятої дня активно працюють артилерія та FPV-дрони. Після цього настає відносне затишшя, під час якого триває планова робота артилерії, контрбатарейна боротьба, виявлення і знищення ворожих установок та операторів БпЛА. Також проводяться операції зі знищення виявлених підрозділів і схованок ворога.

Часів Яр (Фото: 24 ОМБр)

Представник пресслужби зазначив, що ситуація на їхньому напрямку спокійніша, ніж на Торецькому, де кількість обстрілів вища. Логістика ворога ускладнена завдяки наявності каналу, що полегшує ситуацію для українських військових.

Військові закликають цивільних виїхати з міста, яке перебуває під обстрілами і фактично зруйноване. Цивільні, що займають залишені укриття, заважають роботі військових, наголосив Петричак.

Часів Яр (Фото: 24 ОМБр)

4 липня 2024 року Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру з метою збереження власного життя та здоров'я.

14 серпня на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру та Андріївки, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Два боєзіткнення тривають.

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