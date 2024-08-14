Коммуникация ВСУ и гумпомощь: Лубинец – о том, зачем военные комендатуры в Курской области

Появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины, отметил омбудсмен

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Украина может создать военные комендатуры на территории Курской области для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, вопрос создания военных комендатур в Курской области обсуждался с целью обеспечения координации среди находящихся в регионе воинских частей.

Другая цель состоит в том, чтобы украинские бойцы могли добровольно оказывать гуманитарную помощь местному населению.

"Появятся военные комендатуры или нет – решать будет военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права", – добавил омбудсмен.

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: на нем обсудили ряд ключевых вопросов, в частности создание военных комендатур в Курской области.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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