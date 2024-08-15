Спецпризначенці СБУ за раз узяли в полон рекордних 102 росіян на Курщині – фото

Фото: Джерела LIGA.net в СБУ

Спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

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"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат". Поповнюємо обмінний фонд", – заявив співрозмовник.

Зазначається, що спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх боків ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, їдальнею, зброярнею та навіть банею.

"Противник не збирався здаватись у полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – додав співрозмовник.

Фото: Джерело в СБУ

Фото: Джерело в СБУ

Фото: Джерело в СБУ

14 серпня омбудсмен Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

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