Омбудсман: Росія ініціювала з Україною розмову щодо обміну військовополоненими

"Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання", – сказав Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після розмови з російською "колегою" Тетяною Москальковою.

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"Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так, була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання", – сказав він.

Лубінець наголосив, що не може розкривати деталі розмови з Москальковою, але нагадав: "Ви бачили відео, де російські військові здаються в полон".

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Він зазначив, що, попри заяви російських пропагандистів про нібито припинення обмінів, насправді комунікація між омбудсманами України та країни-агресора відбувається.

"Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, що права російських полонених захищаються. І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", – підсумував Лубінець.

8 лютого 2024 року Україна повернула додому 100 захисників із російського полону.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.

Під час обміну 25 червня додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО. Вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також із російського полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

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