На обміні полоненими вперше були люди омбудсмена РФ. У Лубінця та Буданова пояснили навіщо

Це було зроблено, зокрема, для того, щоб російська сторона зафіксувала озвучені українськими бійцями порушення

Звільнені з російського полону українські військові (Фото: ОП)

На обміні військовополоненими, який відбувся 25 червня, вперше за час війни були присутні представники так званого Офісу уповноваженого з прав людини РФ. Речниця омбудсмена Дмитра Лубінця Тетяна Шелест пояснила LIGA.net, що це важливо для того, щоб російська сторона зафіксувала порушення, які озвучили звільнені українські бійці.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Це все для того, щоб російська сторона зафіксувала озвучені порушення, про які сказали наші звільнені захисники. І щоб уповноважена РФ Москалькова проконтролювала/перевірила, щоб умови утримання наших військовополонених у РФ і на ТОТ покращилися і стали такими, що відповідають Женевським конвенціям", – розповіла вона.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є гарантії того, що країна-агресор від цього моменту буде дотримуватися Женевської конвенції, Шелест заявила, що цього ніхто не може передбачити.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив LIGA.net, що Інститут омбудсмена у РФ є "суто формальним явищем", тому це "нічого не змінює".

Під час обміну 25 червня додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО. Вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також з російського полону визволено п’ятеро нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

8 лютого Україна повернула додому 100 захисників із російського полону.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.

Читайте також: Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можна провести до завершення війни