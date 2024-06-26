На обмене пленными впервые были люди омбудсмена РФ. У Лубинца и Буданова объяснили зачем

Это было сделано, в частности, для того, чтобы российская сторона зафиксировала озвученные украинскими бойцами нарушения

Освобожденные из российского плена украинские военные (Фото: ОП)

На состоявшемся 25 июня обмене военнопленными впервые за время войны присутствовали представители так называемого Офиса уполномоченного по правам человека РФ. Представитель омбудсмена Дмитрия Лубинца Татьяна Шелест объяснила LIGA.net, что это важно для того, чтобы российская сторона зафиксировала нарушения, которые озвучили освобожденные украинские бойцы.

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"Это все для того, чтобы российская сторона зафиксировала озвученные нарушения, о которых рассказали наши освобожденные защитники. И чтобы уполномоченная РФ Москалькова проконтролировала/проверила, чтобы условия содержания наших военнопленных в РФ и на ВОТ улучшились и стали соответствующими Женевским конвенциям", – рассказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли гарантии того, что страна-агрессор с этого момента будет соблюдать Женевскую конвенцию, Шелест заявила, что этого никто не может предусмотреть.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил LIGA.net, что Институт омбудсмена в РФ является "чисто формальным явлением", поэтому это "ничего не меняет".

Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО. Удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойца. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

8 февраля Украина вернула домой 100 защитников из российского плена.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.

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