Україна повернула з російського полону 90 військових – фото, відео

Обмін полоненими (Фото: Офіс президента)

25 червня в межах чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути з Росії 90 військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Воїни Нацгвардії, Військово-морських сил, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали Чорнобильську атомну електростанцію. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх людей у російському полоні й продовжує роботу задля звільнення кожного й кожної.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами, а також всім міжнародним партнерам, які допомагають у звільненні українців з російського полону.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що додому повернулися зокрема 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців Збройних Сил України та восьмеро бійців тероборони.

Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з "Азовсталі". Також з російського полону визволено п’ятеро нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

8 лютого Україна повернула додому 100 захисників із російського полону.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.

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