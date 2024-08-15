Полонені росіяни у Курській області. Малюк: Спочатку свідчення та процедури – потім обмін

Голова СБУ підтвердив взяття у полон 102 російських загарбників, серед яких є офіцери та представники "Ахмату"

Василь Малюк (Фото: ОП)

Під час операції в Курській області спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 росіян, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат". Спочатку полонені нададуть свідчення й пройдуть відповідні процедури – і після цього з Росією будуть йти перемовини про їх обмін, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

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За його словами, у ході "жорстоких боїв" у Курській області спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ взяли у полон 102 російських військових, серед яких є представники підрозділу "Ахмат".

"Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", – зазначив Малюк.

Також він повідомив, що зараз з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ – зокрема, аби задокументувати воєнні злочини, вчинені ними в Україні.

Вже після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення та ГУР й СБУ проведуть з ними усі передбачені законом процедури, Україна зможе провести перемовини з РФ щодо їхнього обміну, підсумував Малюк.

Раніше співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що спецпризначенці відомства взяли в полон 102 російських військових у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Також він надав фото полонених загарбників.

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